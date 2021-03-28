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Haberler Muğla Fethiye’de ikinci el eşya mağazasının deposunda yangın çıktı

’de ikinci el eşya mağazasının deposunda yangın çıktı

’nın ilçesinde ikinci el eşya deposunda çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın yaklaşık bir saate söndürüldü.

Fethiye’de ikinci el eşya mağazasının deposunda yangın çıktı
İHA

28.03.2021, 19:15

Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri Mahallesi Süleyman Demirel bulvarı üzerinde bulunan ikinci el eşya satan bir iş yerinin deposunda tadilat çalışması yapıldığı sırada sprel makinesinden çıkan kıvılcım minderlere sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm depoyu sardı.



Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla yayılan alevlere itfaiye ve mahalle sakinleri müdahale etti. Yangına yakın bazı evlerin camları, sıcak nedeniyle patladı. Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle ikinci el eşyalar küle döndü.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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