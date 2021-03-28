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Haberler Muğla “Katil Avcı’nın ailesi bir senaryo yazdı ve oynadı”

“Katil Avcı’nın ailesi bir senaryo yazdı ve oynadı”

’da ’nın katlettiği ’in babası , “, katil olan eşinden para alamayacak diye boşanma davasından vazgeçti. Kardeş ise delilleri karartmasına rağmen tahliye oldu. Ama hak yerini bulacak” dedi

“Katil Avcı’nın ailesi bir senaryo yazdı ve oynadı”

28.3.2021

MUĞLA'DA Cemal Metin Avcı'nın (33) vahşice öldürdüğü Pınar Gültekin (27) cinayetinde bir süredir sessizliğini koruyan acılı baba Sıddık Gültekin, Yeni Asır'a gelişmeleri anlattı. Gültekin, "Avcı ailesi bütün üyeleriyle bir senaryo yazdı ve onu oynadı. Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı delilleri kararttı ama tahliye oldu. Eda Avcı da, Cemal Metin Avcı'ya boşanma davası açmıştı. Biz, Avcı'nın mal varlığını eşinin üzerine yapacağını tahmin ettik ve haciz koydurduk. Bu olaydan sonra Eda Avcı boşanmaktan vazgeçti. Eşinin yaptıklarından dolayı Eda Avcı'nın tek celsede boşanmış olması lazımdı. Pınar'ın çok samimi arkadaşı bile mahkemede ifade değiştirdi. Ama parayla her şey olmuyor. Adalet yerini bulacak, inancımı asla kaybetmedim" dedi.

CHP'Lİ GİRGİN'E SAVCILIK ŞOKU

BABA Gültekin'in, "Davacı olmamamız için bize para teklif etti" dediği CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'e de, savcılıktan kötü haber geldi. CHP'li Girgin, Sıddık Gültekin'in kendisine iftira attığını ileri sürerek Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık bahse konu açıklamaların TV'den yapıldığını ifade ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Savcılık soruşturma sonunda Sıddık Gültekin'in, CHP'li Süleyman Girgin'in kendisini arayarak davadan vazgeçmesi için aradığını söylemesinin 'hakaret' ve 'iftira' suçunu oluşturacak herhangi bir eylemi içermediğine kanaat getirerek dosyayı kapadı.

"ÇOK ZORUMA GİDİYOR"

PINAR Gültekin davasının 3. duruşmasında 'delilleri karartmaktan' yargılanan Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın imza atma yükümlülüğü ve yurtdışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verilmişti.

HER YOLU DENEDİLER

Baba Gültekin, "Kardeşinin tahliye edilmesi zoruma gidiyor. Bütün delillerimi yok ettiler. Tek delil elimizdeki telefon sinyali. Bu konuda acı çekiyorum. Başsavcı bile itirazda bulundu" dedi. Acılı baba "Ailesi nüfuzunu kullanıp davadan vazgeçirmek için defalarca aracı yolladı, para teklif edildi. Baktılar olmuyor, bu sefer siyasi çevrelerini kullandılar" dedi.

Gültekin, kendisine davadan vazgeçmesini söyleyenin, CHP'li Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu açıklamıştı. Gültekin, "Defalarca görüştük. 'Ne kadar para istersen veririz' dediler. 'Davadan vazgeç' dediler" diye konuştu. Aralarında 2 dakikalık bir telefon görüşmesi geçtiğini söyleyen Gültekin, CHP Grup Başkan vekilleri Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in de kendisinden bilgi aldığını söyledi. Gültekin davasına 26 Nisan'da devam edilecek.

FERDİ YAVUZ

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