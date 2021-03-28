  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

Muğla sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

Turizm merkezleri ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu.

Muğla sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
AA

28.03.2021, 18:25

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Antalya'da, normal zamanlarda kalabalık olan sahillerde yoğunluk azaldı. Konyaaltı ve Lara sahillerinden sadece kısıtlamadan muaf turistler yararlanabildi.

Bazı turistler yürüyüş yapıp bisikletle bindi, bazıları da çocuklarıyla plajda vakit geçirdi. Kentteki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Polis ve jandarma ekipleri ise kent genelindeki denetimlerini sürdürdü.

MUĞLA

Muğla ve turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ile Datça'da sahiller, meydanlar ve caddeler sessizliğe büründü.

Marmaris'in işlek yerleri Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Yat Limanı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerindeki tenhalık dikkati çekti.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile kıyıdaki yürüyüş yolları da sessizleşti.

Fethiye'de de meydanlar ile sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı. İlçenin dünyaca ünlü Ölüdeniz ile Kelebekler Vadisi sahillerinde sessizlik hakim oldu. İl genelinde kolluk kuvvetleri denetim yaptı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.