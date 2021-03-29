Haberler Muğla Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Gelen son dakika bilgisine göre Ege Denizi Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3,8 olarak açıkladı.

29.03.2021, 08:32