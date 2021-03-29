Ege'de korkutan deprem!

Son dakika... İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre; saat 02.26'da Girit Adası'nın güney batısı açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 4,95 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine yaklaşık 79 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ege Denizi'nde Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 02.26'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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