Haberler Muğla Kız arkadaşına çatalla saldırdı

Kız arkadaşına çatalla saldırdı

Muğla Marmaris'te, bir erkeğin kız arkadaşına çatal fırlatarak uyguladığı şiddetin görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca tepkiye neden oldu. İlçedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının 3 ay önce kaydettiği E.C'nin B.Ö'yü darbettiği anların görüntüsü, sosyal medyada paylaşıldı.

29.3.2021