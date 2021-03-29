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Haberler Muğla Kız arkadaşına çatalla saldırdı

Kız arkadaşına çatalla saldırdı

'te, bir erkeğin kız arkadaşına çatal fırlatarak uyguladığı şiddetin görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca tepkiye neden oldu. İlçedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının 3 ay önce kaydettiği E.C'nin B.Ö'yü darbettiği anların görüntüsü, sosyal medyada paylaşıldı.

Kız arkadaşına çatalla saldırdı

29.3.2021

Olaydan sonra savcılığa giden B.Ö'nün daha sonra şikayetini geri çektiği belirtildi. B.Ö. tekrar şikayetçi olunca, E.C hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı çıkartıldı. E.C'nin bu kararı ihlalden 3 gün hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Görüntülerde, saldırgan E.C'nin yemek yedikleri sırada B.Ö'nün yüzüne çatal fırlattığı, ardından darbettiği görülüyor.

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