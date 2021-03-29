Olaydan sonra savcılığa giden B.Ö'nün daha sonra şikayetini geri çektiği belirtildi. B.Ö. tekrar şikayetçi olunca, E.C hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı çıkartıldı. E.C'nin bu kararı ihlalden 3 gün hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Görüntülerde, saldırgan E.C'nin yemek yedikleri sırada B.Ö'nün yüzüne çatal fırlattığı, ardından darbettiği görülüyor.
Kız arkadaşına çatalla saldırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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