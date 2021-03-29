Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre sözlü ve uygulamalı sınav 14.06.2021 – 09.07.2021 tarihleri arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / Muğla adresinde yapılacak. Sınavlar saat 09.00'da başlayacak.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 171 itfaiye eri ve zabıta memuru alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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