Haberler Muğla Muğla Büyükşehir Belediyesi 171 itfaiye eri ve zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 171 itfaiye eri ve zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla memur alacak.

29.03.2021, 10:32