Bodrum’da Pitbull dehşeti

BODRUM'DA başıboş gezen pitbull cinsi köpek yoldan geçen bir vatandaşa saldırdı. Köpeğin tek darbeyle yere düşürdüğü vatandaşa saldırma anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Bitez mahallesinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde köpeğin yol kenarından geçen bir vatandaşın üzerine bir anda atladığı tek darbede yere düşürdüğü görüldü.

Neye uğradığını şaşıran adama ikinci kez saldıran köpek restoran çalışanları tarafından uzaklaştırıldı. Bodrum Belediyesi Geçici Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, köpeğin sağlık durumunu kontrol ettikten sonra yasaklı ırk olan köpeği Bodrum Belediyesi veteriner işlerine götürdü.

■ TUBA AYHAN