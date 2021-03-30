  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Bodrum’da Pitbull dehşeti

’da dehşeti

Bodrum’da Pitbull dehşeti

30.3.2021

BODRUM'DA başıboş gezen pitbull cinsi köpek yoldan geçen bir vatandaşa saldırdı. Köpeğin tek darbeyle yere düşürdüğü vatandaşa saldırma anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Bitez mahallesinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde köpeğin yol kenarından geçen bir vatandaşın üzerine bir anda atladığı tek darbede yere düşürdüğü görüldü.

Neye uğradığını şaşıran adama ikinci kez saldıran köpek restoran çalışanları tarafından uzaklaştırıldı. Bodrum Belediyesi Geçici Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, köpeğin sağlık durumunu kontrol ettikten sonra yasaklı ırk olan köpeği Bodrum Belediyesi veteriner işlerine götürdü.

■ TUBA AYHAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum’da Pitbull dehşeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.