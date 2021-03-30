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Haberler Muğla Genç çifti kaza ayırdı

Genç çifti kaza ayırdı

Genç çifti kaza ayırdı

30.3.2021

MUĞLA Milas'ta kontrolden çıkan motosiklet uçuruma yuvarlandı. Kazada Çağrı Düdükçü (24) hayatını kaybetti, eşi Ebru Düdükçü (21) ağır yaralandı. Kaza, Milas'ın Kargıcak köyü yakınlarında meydana geldi. İlçede dövmecilik yapan Çağrı Düdükçü'nün kullandığı motosiklet kontrolden çıktı ve yaklaşık 25 metrelik uçuruma yuvarlandı.

BİR ÇOCUKLARI VARDI

İHBAR üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini, arkasında oturan eşi Ebru Düdükçü'nün ise ağır yaralı olduğunu tespit etti. Uçurumdan çıkarılan genç kadın hastaneye kaldırılırken, eşinin cesedi ise otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Düdükçü çiftinin iki yıl önce evlendikleri, 1.5 yaşında erkek çocukları olduğu öğrenildi.

■ VOLKAN YILDIZ

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