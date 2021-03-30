Sır intiharın ardından gurur çıktı

POLİS memuru İsmail Zeybek'in intiharının ardındaki sır perdesi, acı gerçeği ortaya çıkardı. 21 yıllık başarılı Polis memuru İsmail Zeybek'in, bir komiser yardımcısının güneş gözlüğünün çalındığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada şüpheliler arasında bulunduğu, ifadesinin alınmasını ve evinde arama yapılamasını gururuna yediremeyip yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

EMNİYETTEN KAYBOLDU

İDDİAYA göre, Alaçatı Mahallesi'ndeki polis merkezinde görevli komiser yardımcısı H.Ö.Y., güneş gözlüğünün polis merkezinde kaybolduğunu ileri sürerek araştırma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyip, gözlüğünü İsmail Zeybek'in aldığını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu sonrası nöbetçi Savcılık, ilginç emniyetten yapılan hırsızlık iddiası ile ilgili soruşturma başlatılırken, savcılık olayın tarafsız ve şeffaf olması için emniyetten soruşturma iznini alarak ilçe jandarma komutanlığına devretti. Jandarma ekipleri, memurların ifadesini aldı.

FATURASIYLA KANITLADI

SORUŞTURMA kapsamında şüpheliler arasında bulunan İsmail Zeybek'in evinde arama yapıldı. Zeybek evinden çıkan güneş gözlüğünün faturasını ibraz etti. Komiser yardımcısı H.Ö.Y. de evde bulunan gözlüğün kendisinin olmadığını belirtti. Soruşturma sürerken polis memuru İsmail Zeybek ifadesinin alınması, evinde arama yapılaması ve gözlüğü çaldığı iddiasını gururuna yediremedi, önceki gece evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi. Zeybek'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün el koyduğu olayda, soruşturma kapsamında konunun sıralı amirlere bildirildiği, söz konusu gözlüğün düşmüş, hata sonucu komiser yardımcısının samimi arkadaşları tarafından alınmış olabileceği, soruşturmanın detaylı bir şekilde sürdüğü, herhangi bir tespitin olmadığı, titizlikle araştırmanın devam ettiği bildirildi.

■ FATİH ŞENDİL