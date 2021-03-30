Tefecilerle ortak çalışan bankacı gözaltına alındı

MUĞLA'DA yüksek faizle para verdikleri kişilerin gayrimenkullerine el koyan çeteden 6 kişi daha gözaltına alındı. Geçtiğimiz hafta yine tefecilere yönelik yapılan operasyonda aralarında Vergi Dairesi'nde memur olan E.G'nin bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmış, E.G, M.K ve A.K.B tutuklanmıştı. Çeteye ikinci operasyonu başlatan ekipler, içlerinde banka çalışanı Fatih S, iş insanları F.Ç. ve K.K.Ö ile E.S, Ö.A, H.Ş'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevkedilen zanlılardan Fatih S'nin özel bir bankada çalıştığı, kredi değerlendirmesi olumsuz sonuçlanan müşterileri, çeteye yönlendirdiği ve bunun karşılığında para aldığı tespit edildi.

■ ADEM ÜLKER