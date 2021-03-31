  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Kız arkadaşını döven spor hocası tutuklandı

Kız arkadaşını döven spor hocası tutuklandı

Kız arkadaşını döven spor hocası tutuklandı

31.3.2021

MUĞLA Marmaris'te bir spor salonunda eğitmen olarak çalışan Engin Ceylan'nın, kız arkadaşı Beste Ö.'ye çatal fırlatıp şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada yayınlanınca tepkilere neden olmuştu. Şiddet olayından sonra geçen 4 Aralık'ta savcılığa giden Beste Ö.'nün şikayetini geri çektiği, ancak 26 Mart'ta 2'nci kez darp yaşadığı ileri sürüldü. Daha önceki süreçlerde birbirlerinden şikayetçi olan çift hakkında bir dosya daha bulunuyordu. Uzaklaştırma kararı olan spor eğitmeni Engin Ceylan, bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ FERDİ YAVUZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kız arkadaşını döven spor hocası tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.