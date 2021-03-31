Kız arkadaşını döven spor hocası tutuklandı

MUĞLA Marmaris'te bir spor salonunda eğitmen olarak çalışan Engin Ceylan'nın, kız arkadaşı Beste Ö.'ye çatal fırlatıp şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada yayınlanınca tepkilere neden olmuştu. Şiddet olayından sonra geçen 4 Aralık'ta savcılığa giden Beste Ö.'nün şikayetini geri çektiği, ancak 26 Mart'ta 2'nci kez darp yaşadığı ileri sürüldü. Daha önceki süreçlerde birbirlerinden şikayetçi olan çift hakkında bir dosya daha bulunuyordu. Uzaklaştırma kararı olan spor eğitmeni Engin Ceylan, bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ FERDİ YAVUZ