Muğla’da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

MUĞLA Seydikemer'de, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Serdar Köylü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, önceki gün saat 14.00 sıralarında Bekçiler Mahallesi Antalya-Fethiye kara yolu üzerinde meydana geldi. Görkem O. yönetimindeki otomobil, kavşaktan çıkan Serdar Köylü (47) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Köylü metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Köylü, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

■ ADEM ÜLKER