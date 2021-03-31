Tek kelimeyle vahşet! Yunus başından vurularak öldürüldü

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Torba Koyu'nda sahilde bir yunusun olduğunu fark eden çevre sakinleri, Bodrum Belediyesi yetkililerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, yunusun öldüğünü tespit etti.

Hayvanın başındaki kanama da dikkati çekti. Başından vurularak öldürüldüğü tahmin edilen yunus, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kıyıdan alındı. Yunusun başındaki darbenin kim veya kimler tarafından yapıldığı ise bilinmiyor.

Bodrum'daki görüntüler büyük tepki çekmişti! Kuvars tozu, kaldırılmaya başlandı