Beyaz kuma büyük ceza

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesini Maldivler'e benzetmek isteyen bazı otellerle mücadele devam ediyor. Özelikle Milas'a bağlı Pina Yarımadası'nda bulunan otellerin kullandığı beyaz kum nedeniyle otellere ceza yağmaya başladı. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 yıldızlı bir otele beyaz kum döküldüğü bilgisi alınca ekipler harekete geçti.

HAREKETE GEÇTİLER

Sahilden numune alan ekipler beyaz kumu analize gönderdi. Yapılan incelemeler sonucu sahile dökülen beyaz kumun içerisinde yüzde 55 oranında mermer tozu ve kalsiyumoksit (sönmemiş kireç tozu) maddesi olduğu tespit edildi. Alınan analiz sonuçlarının ardından Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti. Beyaz kum döken otele 265 bin 497 lira idari para cezası uygulandı. Otel yetkilileri kumları iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek götürdü.

■ TUBA AYHAN