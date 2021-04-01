"Havalı sunucu" koronaya yakalandı

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde yaşayan bir zamanların ünlü televizyon sunucusu ve program yapımcısı Hülya Uğur korona virüse yakalandı ve özel bir hastanede tedavi altına alındı. Sunduğu hava durumlarının ardından "Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız iyi olsun" sözüyle tanınan ve "Havalı sunucu" olarak bilinen Hülya Uğur, Muğla'nın Bodrum ilçesinde virüse yakalandı. Uğur, özel bir hastanede tedavi altına alındığını kendisine ait sosyal medya hesabından duyurdu.

■ ADEM ÜLKER