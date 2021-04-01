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Haberler Muğla Marmaris açıklarında 13 kaçak göçmen kurtarıldı

açıklarında 13 kaçak göçmen kurtarıldı

’nın ilçesinde, lastik botun motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kaçak göçmen, ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris açıklarında 13 kaçak göçmen kurtarıldı
DHA

01.04.2021, 23:30 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021, 23:30

Marmaris ilçesinde satın aldıkları lastik bot ile denize açılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kaçak göçmen, motor arızası nedeniyle açıkta sürüklenmeye başladı.

Yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan kaçak göçmenler, cep telefonu ile 112 ihbar hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı hücum botu, kırsal Turunç Mahallesi açıklarında lastik botu bularak yanaştı.



Lastik bot içinde bulunan göçmenler, kurtarılarak İlçe Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na getirildi. Doktor kontrolünden geçirilen ve Suriye uyruklu oldukları öğrenilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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