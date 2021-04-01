Milas'ta 100 öğrenci daha tablete kavuştu

Tablet teslim töreninde kısa bir açıklama yapan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal; "Uzaktan eğitime bilgisayar ya da tablet olmadığı için ulaşmakta zorluk çeken 1100 civarında öğrencimiz bulunuyor. Özel bir firma bize ulaştı ve dar gelirli ailelerin çocuklarına 100 adet tablet vermek istediklerini bildirdiler.

Bunun üzerine kendilerine, elimizdeki 1100 kişilik listeyi verdik ve öğrencileri kendilerinin belirlemelerini istedik. Kendileri listeyi aldı ve içerisinden 100 öğrenciyi belirledi. 100 adet tableti ve listeyi bize teslim ettiler. Biz de hemen bugün bu 100 öğrenciye ulaşarak tabletlerini teslim edeceğiz. Öğrencilerimiz ve aileleri adına yardımsever Gümüşdoğa firmasına teşekkür ediyoruz" dedi.

Müdür Bal, son olarak bugüne kadar 300 adet bakanlık, 300 adet ise hayırsever vatandaşlar aracılığıyla toplamda 600 adet tablet dağıtımının yapıldığını belirtti.