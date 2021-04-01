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Haberler Muğla Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD son depremler...

Son dakika: 'da korkutan deprem! AFAD son depremler...

Son dakika haberi...'nde, 'nın ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD son depremler...
AA

01.04.2021, 16:19

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 15.33'te ve 51,70 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 90,16 kilometre olarak ölçüldü.

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