Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 15.33'te ve 51,70 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 90,16 kilometre olarak ölçüldü.