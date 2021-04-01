Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 15.33'te ve 51,70 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 90,16 kilometre olarak ölçüldü.
Son dakika haberi...Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
01.04.2021, 16:19
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 15.33'te ve 51,70 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 90,16 kilometre olarak ölçüldü.
Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD son depremler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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