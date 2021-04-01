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Haberler Muğla Yunusu kafasından vurup öldürdüler

Yunusu kafasından vurup öldürdüler

Yunusu kafasından vurup öldürdüler

1.4.2021

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde yetişkin bir yunus balığı ölü halde sahile vurdu. Yunusun kafasından vurularak öldürüldüğü tahmin ediliyor. Önceki akşam saatlerinde Torba Koyu'nda sahilde bir yunusun olduğunu fark eden çevre sakinleri, Bodrum Belediyesi yetkililerinden yardım istedi.

BÖLGEYE gelen ekipler, yunusun öldüğünü tespit etti. Hayvanın başındaki kanama dikkati çekti. Başından vurularak öldürüldüğü tahmin edilen yunus, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kıyıdan alındı. Yunusun başındaki darbenin kimler tarafından yapıldığı ise bilinmiyor.

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