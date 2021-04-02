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Haberler Muğla Başkan Erdoğan Marmaris'te

Başkan Erdoğan 'te

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, ’nın ilçesi Karacasöğüt Mahallesi’ndeki Okluk Konukevine geldi. Başkan Erdoğan’ın hafta sonuna kadar burada kalması bekleniyor.

Başkan Erdoğan Marmaris'te
İHA

02.04.2021, 16:42 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021, 16:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Okluk Konukevine geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Okluk Konukevinde bulunan mescitte kılarken, kendisini AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Okluk Konukevinde hafta sonuna kadar kalması beklenirken, çalışmalarını buradan sürdüreceği öğrenildi.

AK Parti Muğla İl Başkanlığı da şu paylaşımı yaptı: "İl Başkanımız Sayın Kadem Mete ve kıymetli ilçe başkanlarımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Cuma Namazı'nda biraraya geldiler."

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