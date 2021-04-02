Burcu 5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Muğla'da 24 Ekim'de Beyhan Aklan'ın kullandığı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atması sonucu ağır yaralanan 2 çocuk annesi Burcu Güzel (41) 5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

Köyceğiz'de Beyhan Aklan'ın kullandığı 06 AF 8514 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmış, 2 çocuk annesi Burcu Güzel ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 26 yıllık polis memuru, evli ve 4 çocuk babası Sadettin Kaplan (50) ağır yaralanmıştı. Kazanın hemen ardından hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Kaplan hayatını kaybetmişti, Güzel'in tedavisi sürüyordu. Burcu Güzel de dün aynı hastanede hayatını kaybetti.

ÖMER KUNDAKÇI