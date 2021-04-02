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Görme güçlüğü çeken yaşlı kadın odası yerine balkona çıkarak düştü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görme güçlüğü çektiği için odası yerine balkona çıkan kadın 3 metre yükseklikten düştü. 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 80 yaşındaki Şefika Karabulut'un burnu dahi kanamadığı ve taburcu edileceği öğrenildi.