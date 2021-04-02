  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Görme güçlüğü çeken yaşlı kadın odası yerine balkona çıkarak düştü

Görme güçlüğü çeken yaşlı kadın odası yerine balkona çıkarak düştü

'nın ilçesinde görme güçlüğü çektiği için odası yerine balkona çıkan kadın 3 metre yükseklikten düştü. 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 80 yaşındaki Karabulut'un burnu dahi kanamadığı ve taburcu edileceği öğrenildi.

Görme güçlüğü çeken yaşlı kadın odası yerine balkona çıkarak düştü
İHA

02.04.2021, 12:07

Son dakika... Olay, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görme güçlüğü çeken Şefika Karabulut (80), odasını karıştırarak yanlışlıkla balkona çıktı. Balkonun kenarında bulunan alçak korkuluğa çarptıktan sonra dengesini kaybeden Karabulut, yaklaşık 3 metre yüksekten zemine çakıldı.

Annesinin toprak zemine düştüğünü gören Ümit Karabulut 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Karabulut'un burnu bile kanamadığı ve müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edileceği öğrenildi.



Annesinin tuvaletten çıktıktan sonra yanlışlıkla balkona çıkarak düştüğünü söyleyen Ümit Karabulut, "Tuvalete gitmiş. Çıktıktan sonra ev diye balkona gitmiş. Balkondan aşağı düşmüş. Gözleri görmüyor. Görmediğinden dolayı karanlıkta eve gidiyorum sanıyor" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Görme güçlüğü çeken yaşlı kadın odası yerine balkona çıkarak düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.