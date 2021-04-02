Şase numaralarını değiştirip satıyorlardı

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde, araçların şase numarasını değiştirerek piyasaya süren 4 kişi tutuklandı. Jandarma ekipleri, Baharlı köyündeki sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir işyerinde araçların motor ve şase numaralarının değiştirildiği bilgisini aldı.

İşyeri ve deposunda yapılan aramalarda farklı marka ve modelde 20 aracın motor ve şase numaralarının değiştirildiği tespit edildi. Aramalarda silah ve sahte ruhsatlar da ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ö, G.Ö, K.Ö ve E.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADEM ÜLKER