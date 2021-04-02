  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Şase numaralarını değiştirip satıyorlardı

Şase numaralarını değiştirip satıyorlardı

Şase numaralarını değiştirip satıyorlardı

2.4.2021

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde, araçların şase numarasını değiştirerek piyasaya süren 4 kişi tutuklandı. Jandarma ekipleri, Baharlı köyündeki sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir işyerinde araçların motor ve şase numaralarının değiştirildiği bilgisini aldı.

İşyeri ve deposunda yapılan aramalarda farklı marka ve modelde 20 aracın motor ve şase numaralarının değiştirildiği tespit edildi. Aramalarda silah ve sahte ruhsatlar da ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ö, G.Ö, K.Ö ve E.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şase numaralarını değiştirip satıyorlardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.