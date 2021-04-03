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Haberler Muğla 1 ay sonra Bodrum sokakları tekrar boşaldı

1 ay sonra sokakları tekrar boşaldı

Kırmızıya dönen illerin başında gelen ’da kısıtlamalara büyük ölçüde uyuluyor. Turizmin gözde beldelerinden biri olan ’da ise Cumartesi günü tekrar tüm sahiller, cadde ve sokaklar bom boş kaldı.

1 ay sonra Bodrum sokakları tekrar boşaldı
İHA

03.04.2021, 14:32

Yeni normalleşme sürecinde 1 aydır Cumartesi günleri açık olan Bodrum bu hafta Cumartesi ve Pazar kapatıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyulduğu görüldü.

Geçen hafta Cumartesi günü açık olan ve Bodrum sahillerine akın eden tüm vatandaşlar bu hafta kısıtlama nedeniyle evlerinde kaldı. Yeri, yabancı turistler ve az sayıda vatandaşın dışarı çıktığı görüldü. Dünyanın en ünlü sahillerinde biri olan Kumbahçer, Paşatarlası ve Bitez sahili sessizliğe gömüldü.

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