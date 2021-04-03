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Haberler Muğla Buraya sadece kadınlar girebiliyor! Muğla'da ilgi çeken mekan

Buraya sadece girebiliyor! 'da ilgi çeken mekan

'da 29 yaşındaki , sadece kadınların kabul edildiği ' Kahvehanesi' açtı. Müşterilerden , "Burada çok rahatız. Çeşitli yiyecek ve içecekler var. Keyifli zaman geçiyoruz" diye konuştu. Bir diğer müşteri ise, "Eksik olan bir şeydi. Kadınlar her mekanda rahat edemiyor" diye konuştu.

Buraya sadece kadınlar girebiliyor! Muğla'da ilgi çeken mekan
DHA

03.04.2021, 13:54

Kişisel bakım uzmanı Rana Necla Müftüoğlu,Menteşe'nin Emirbeyazıt Mahallesi Çakırlar Sokak'ta 'Kadınlar Kahvehanesi' açtı. Yöresel ürünlerin de ikram edildiği işletmeye sadece kadınlar alınıyor. 'HES' kodu sorgulamasıyla içeri alınıp ateşleri ölçülen kadınlar, sohbet eşliğinde çaylarını içiyor.


Bir çocuk annesi Rana Necla Müftüoğlu, "Aslen Manisalıyım. Orada Kadınlar Kahvehanesi var. Çokta talep görüyor. Kadınlar olarak herhangi bir mekana gittiğimiz zaman, rahat olmak istiyoruz. Bundan dolayı Muğla'da böyle bir yer olmadığı için açmak durumunda kaldım.

Yakın bir zamanda hizmete girmemize rağmen güzel talep görüyorum. Pandemi kurallarına uyuyoruz. Kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesine önem veren insanım. Kadınların korkmadan ayakları üzerinde durmalarını tavsiye ediyorum. Kendinize inanın ve güvenin. Emin olun başaracaksanız" dedi.



MÜŞTERİLER MEMNUN
Müşterilerden Fatma Günay da "Burada çok rahatız. Çeşitli yiyecek ve içecekler var. Keyifli zaman geçiyoruz" diye konuştu. Bir diğer müşteri Gülşen Kanduman ise, "Eksik olan bir şeydi. Kadınlar her mekanda rahat edemiyor" diye konuştu.

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