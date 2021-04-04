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Haberler Muğla Muğla’da korona denetimi

’da korona denetimi

Muğla’da korona denetimi

4.4.2021

MUĞLA Bodrum'da koronayla mücadele kapsamında denetim yapıldı. Kısıtlama öncesi restoran, lokanta ve çay bahçelerini denetleyen ekipler, işyeri sahiplerini alınması gereken kurallar doğrultusunda uyardı. Polis, zabıta ve bekçilerden oluşan ekipler, halkın yoğun olarak tercih ettiği alanlarda hem maske, mesafe ve temizlik denetimini yaptı hem de işyerlerinin çalışma ruhsatlarını kontrol etti.

■ ADEM ÜLKER

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