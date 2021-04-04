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Haberler Muğla Öğrenciler, ‘Pandemi Hatırası’ kitabı yazdı

Öğrenciler, ‘ Hatırası’ kitabı yazdı

Öğrenciler, ‘Pandemi Hatırası’ kitabı yazdı

4.4.2021

MUĞLA Bilim ve Sanat Merkezi Türkçe öğretmeni Burcu Hızır'ın yürüttüğü proje çalışmasında öğrenciler, Pandemi Hatırası isimli kitap yazdı. Kitapta salgının yaşattığı bunalımlı havanın yanı sıra insanları güldüren anekdotlara da yer verildi. Merkezdeki 33 öğrencinin öyküsünün yer aldığı kitabı öğretmen Burcu Hızır ve talebeleri ziyaret ettikleri Muğla Valisi Orhan Tavlı'ya hediye ettiler. Ziyarette, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik ile Muğla Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Bekir Cevizci de hazır bulundu.

■ ADEM ÜLKER

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