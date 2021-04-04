Vatandaşlar CHP'li Aras'tan hizmet bekliyor

Muğla'nın dünya markası ilçesi Bodrum'da yaşanan yol çilesi vatandaşları ve tatilcileri canından bezdirdi. Turizm cennetinin CHP'li Beledi

ye Başkanı Ahmet Aras'ın sadece şov yaptığını öne süren esnaf, "Salgından dolayı zaten zor durumdayız. Yaz mevsimi kapıya dayandı, yollar halen yapılmadı" dedi.



SADECE ŞOV YAPIYOR

Evlerin milyon dolarlarla satıldığı, dünyanın ve Türkiye'nin ünlü isimlerinin yaşadığı Bodrum, baştan başa şantiye görünümünde. Yapımı tamamlanamayan yollardan dolayı vatandaşlar ve tatilciler isyan ediyor. Salgından dolayı zor durumda olduklarını belirten esnaf, CHP'li Bodrum Belediyesi'nin sadece şov yaptığını öne sürerek, "Turizm mevsimi geldi. Kısıtlı da olsa işyerlerimizi açarak para kazanacağımız zaman da ilçenin her yanı şantiye gibi. Çamur ve toprak içinde. Yollar kazılıp bırakıldı. Bazı yerlerden sadece araçla değil, yaya olarak bile geçmek neredeyse imkansız. Çalışmalar aylardır bitirilemedi" diye isyan etti.

ARAÇLAR HASAR GÖRÜYOR

İlçe genelinde cadde ve sokaklarda, kış boyunca yağan yağmurların söktüğü, hafriyat kamyonlarının kırdığı asfalt yollar da kaderine terk edilmiş durumda. Araç sürücüleri yollarda zikzak çizerek ilerlerken, çukurlara girmemek için büyük çaba sarf ediyor. Sürücüler, hasar gören araçlarını sık sık tamirciye götürmek zorunda kalıyor.

ADEM ÜLKER

