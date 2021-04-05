Marmaris'te lodos etkili oluyor

Meteroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre hızı saatte 64-72 kilometreyi bulan şiddetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıldı.
Rüzgarı fırsat bulan sörfçüler ise körfezde renkli görüntüler sergiledi. Şiddetli rüzgar herhangi bir olumsuzluğa yol açmazken, bazı tekneler fırtınanın etkisinden korunmak amacı ile iç koylara gittiği görüldü.
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