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Haberler Muğla 7 yaşındaki Zeynep yatağında ölü bulundu

7 yaşındaki Zeynep yatağında ölü bulundu

7 yaşındaki Zeynep yatağında ölü bulundu

6.4.2021

MUĞLA'DA yaşayan Canberk- Fatma Sasa çiftinin 2 çocuğundan biri olan 7 yaşındaki Zeynep Sasa, ailesi tarafından yatağında ölü bulundu. Bodrum'un Çırkan Mahallesi'nde yaşayan Canberk ve Fatma Sasa çiftinin 7 yaşındaki kızları Zeynep Sasa, yatağında ölü bulundu.

Doğumundan bu yana gelişim bozukluğu ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan Zeynep'in ölümü, ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğdu. Zeynep'in cenazesinin Bitez Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

■ ADEM ÜLKER

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