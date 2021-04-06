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Haberler Muğla Elindeki bıçak, kalbine saplandı!

Elindeki bıçak, kalbine saplandı!

'da yaşayan 2 yıllık evli Kılıç çiftinin tartışması ölümle son buldu. telefonuna başka bir kadından mesaj gelen kocası ’la kavga etti. İkili arasında yaşanan boğuşma sırasında Burhan Kılıç’ın elindeki bıçak kendi kalbine saplandı

Elindeki bıçak, kalbine saplandı!

6.4.2021

Muğla Dalaman'da genç çiftin mesaj kavgası ölümle bitti. Kocasının telefonuna başka bir kadından mesaj geldiğini gören Melisa Kılıç, Burhan Kılıç'la tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Burhan Kılıç'ın elindeki bıçak boğuşma sırasında kendi kalbine saplandı.

112'DEN YARDIM İSTEDİ

Olay, Dalaman Altıntas Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Dalaman'daki kağıt fabrikasında işçi olarak çalışan Melisa Kılıç (25), 2 yıllık eşi Burhan Kılıç'ın (28) telefonuna başka bir kadından mesaj geldiğini gördü ve aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve alkollü olduğu öğrenilen Kılıç karısına saldırdı. İkili arasında bir süre boğuşma yaşandı, bu esnada kalbine bıçak saplanan Burhan Kılıç ağır yaralandı. Kocasının kanlar içinde yere düştüğünü gören Melisa Kılıç, 112'yi arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri Kılıç'ı ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Kılıç, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

'SANIRIM BIÇAĞIN ÜZERİNE DÜŞTÜ'

OLAYIN ardından gözaltına alına Melisa Kılıç'ın Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadede, "Alkollüydü, bana saldırdı. Arbede yaşadık. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum, sanırım bıçağın üzerine düştü" dediği öğrenildi.

Melisa Kılıç, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADEM ÜLKER

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