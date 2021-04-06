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Muğla'da tefeci operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde tefecilik yaptıkları iddia edilen 16 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet ve tapular ele geçirildi.