İneği kurtarmak için seferber oldular

Edinilen bilgiye göre, Dereköy Mahallesi Kavakderesi caddesi üzerinde ot yemek için başıboş halde gezen inen metrelerce derinlikteki kuyuya düştü. Sahibinin bir türlü bulamadığı inek evinin yakınlarında bulunan kuyudan ses gelmesi üzerine kuyuda olduğunu gördü.

Durumu Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine haber veren ineğin sahibi çaresizce bekledi. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle yaklaşık 2 saat süren inek kurtarma operasyonu başladı. Kuyuya düşmüş olan inek kepçeye bağlanan halat ve perlon ile düştüğü kuyudan sapa sağlam çıkarıldı.