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Haberler Muğla Karavandaki ceset 3 gün sonra bulundu

Karavandaki ceset 3 gün sonra bulundu

Karavandaki ceset 3 gün sonra bulundu

7.4.2021

MUĞLA'DA, 63 yaşındaki Halil Acunal, yalnız yaşadığı karavanda ölü bulundu. Bodrum Bitez'de mandalina bahçesindeki karavanda yalnız yaşayan Halil Acunal'dan haber alamayan tanıdıkları, karavana gittiklerinde Acunal'ı hareketsiz şekilde buldu. Karavana gelen sağlık ekipleri, Acunal'ın 2-3 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. İlçede elektrikçilik yapan bir çocuk babası Acunal'ın vücudunda yara ve darp izine rastlanmadı. Yaklaşık 10 yıldır karavanda yaşadığı öğrenilen Acunal'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

■ ADEM ÜLKER

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