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Haberler Muğla Katilin kardeşinden kan donduran soru

Katilin kardeşinden kan donduran soru

'nın ilçesindeki 'nde kocası tarafından kayalıklardan itilerek öldürüldüğü ortaya çıkan 7 aylık hamile 'ın davasına devam edildi. Semra Aysal'ın kardeşi Nazım Yolcu, "Olayın ardından taziyeye gelen sanığın ağabeyi, ne kadar kan parası istediğimizi sordu" dedi.

Katilin kardeşinden kan donduran soru

7.4.2021

Yolcu, "Hakan sürekli olayı dağıtmaya çalışıyordu. Ben kardeşimin ölümünü sorduğumda umursamaz tavırlarla cevap veriyordu. Ablamı defnettikten 2 gün sonra veraset ilamı başvurusunda bulunduğunu tesadüfen öğrendik. Kağıdı evde düşürmüş. Ablam öldüğü için gözünden bir damla yaş gelmedi" dedi.

GAYET SAKİN VE YAVAŞTI

Tanıklardan Sait Ertürk, "Yoldan geçerken birinin elkol işareti yaptığını görünce durduk. Kapıyı açtığımızda bize, 'Eşim düştü' dedi. Hakan gayet yavaş ve sakindi. Eşi düşmüş biri gibi değildi" dedi.

■ ERDOĞAN CANKUŞ / MURAT YALÇIN

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