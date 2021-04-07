Katilin kardeşinden kan donduran soru

Yolcu, "Hakan sürekli olayı dağıtmaya çalışıyordu. Ben kardeşimin ölümünü sorduğumda umursamaz tavırlarla cevap veriyordu. Ablamı defnettikten 2 gün sonra veraset ilamı başvurusunda bulunduğunu tesadüfen öğrendik. Kağıdı evde düşürmüş. Ablam öldüğü için gözünden bir damla yaş gelmedi" dedi.

GAYET SAKİN VE YAVAŞTI

Tanıklardan Sait Ertürk, "Yoldan geçerken birinin elkol işareti yaptığını görünce durduk. Kapıyı açtığımızda bize, 'Eşim düştü' dedi. Hakan gayet yavaş ve sakindi. Eşi düşmüş biri gibi değildi" dedi.

■ ERDOĞAN CANKUŞ / MURAT YALÇIN