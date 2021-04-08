  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Ege'de peş peşe korkutan depremler!

Ege'de peş peşe korkutan depremler!

'nın ilçesi, gece boyunca açıklarında meydana gelen büyüklükleri 3.7 ve 4.3 arasında değişen 4 depremle sallandı. İlk belirlemelere göre yıkıma yol açmayan depremler, ilçede hissedildiği bölgelerde endişe yarattı.

Ege'de peş peşe korkutan depremler!
DHA

08.04.2021, 08:37

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.54 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesine 32 kilometre uzaklıkta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.12 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Datça'nın yanı sıra çevresindeki yerleşim yerlerinden de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

AFAD verilerine göre saat 01.35'te merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesine 33.78 kilometre uzaklıkta 3.7 büyüklüğünde ikinci deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, Datça ve çevresinden hissedilirken, bu bölgelerde hasar oluşmadı.

Üçüncü ve en şiddetli sarsıntı ise saat 03.33'te meydana geldi. Merkez üssü yine Datça ilçesine yaklaşık 33 kilometre uzaklıkta Ege Denizinde kaydedilen 4.3 büyüklüğündeki deprem, yıkıma neden olmazken, özellikle Datça'da endişe yarattı. Bu deprem de zeminden yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Dördüncü deprem ise saat 04.00'te yine Datça ilçesine 36.38 kilometre uzaklıkta Ege Denizinde kaydedildi. AFAD, 3.9 büyüklüğündeki depremin zeminden 7 kilometre derinlikte kaydedildiğini bildirdi. Bu depremde Datça'nın yanı sıra yakın çevresinden hissedildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ege'de peş peşe korkutan depremler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.