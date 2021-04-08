Marmaris’te jiletli tel kullanımı yasaklandı

Marmaris Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Oktay başkanlığında Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Bir yıl görev yapacak Meclis 1. ve 2. Başkanvekilleri, meclis katipliği, encümen, bütçe ve imar komisyonları üyelerinin seçildiği oturumda belediyenin 2020 yılı faaliyet raporu da görüşüldü.



Yapılan seçimlerde Meclis 1. Başkanvekilliğine Ethem Sayar, 2. Başkanvekilliğine Hüseyin Bulut seçildi. Divan Katipliğine ise Burak Demirtaş ile Zülal Akyüz, 1 yıl görev yapacak encümen üyeliğine ise Selçuk Evci ve Cengiz Kaya seçildi. İmar komisyonu üye sayısı 4 olarak belirlenirken, İmar Komisyonu üyeliğine ise oy birliği ile Hüseyin Bulut, Fehmi Selçuk Evci, Burak Demirtaş ve Süleyman Eroğlu seçildi. Plan ve Bütçe komisyonu üyeleri de Zülal Akyüz, Aylün Yüksel, Ali Aygün ve Mustafa Gökmen olarak belirlendi. Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonu üyeleriyse Ali Kırlı, Zülal Akyüz, İhsan Öztürk ve Ceyhan Eroğlu oldu.





Nisan Ayı Meclisinin en önemli gündem maddelerinden biriyse Marmaris Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi oldu. Faaliyet raporu görüşülmesi sırasında Başkan Oktay, koltuğunu Marmaris Belediyesi 2. Başkanvekili Hüseyin Bulut'a bıraktı. Meclis üyelerine Marmaris Belediyesi'nin misyon, vizyon ve hedeflerine ilişkin bilgi verilmesinin ardından, belediye meclisinde yapılan oylamada Marmaris Belediyesi'nin 2020 yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi.



Toplantının son maddesiyse çocuk ve hayvan yaralanmalarına neden olabilecek jiletli tellerin kullanımının yasaklanması konusu oldu. Konuyla ilgili sunulan önergeye teşekkür eden Başkan Oktay, "Çocuklar ve tabi ki can dostlarımız hayvanlar konusunda hepimiz çok hassasız. Bu nedenle önergenize çok olumlu yaklaşıyoruz" dedi. Oy birliğiyle kabul edilen maddeye göre Marmaris ilçe sınırlarında jiletli bahçe teli kullanımı yasaklandı.