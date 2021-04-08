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Haberler Muğla Muğla'da kurallara uymayanlar karantina yurdunu doldurdu

'da kurallara uymayanlar karantina yurdunu doldurdu

'da öğrenci yurtları izolasyon kurallarını ihlal edenlerle doldu. Virüsün yayılmaması amacıyla sürekli kontrol altında tutulan yurt dolunca yaklaşık 1 yıldır öğrenci yüzü görmeyen yurt bu defa kuralları ihlal edenlerin oluşturduğu yoğunlukla ışıl ışıl oldu.

Muğla'da kurallara uymayanlar karantina yurdunu doldurdu
İHA

08.04.2021, 10:19 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021, 10:19

Muğla İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu tarafından iki hafta önce il genelinde izolasyon kurallarını ihlal edenlerin, Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesinde bulunan Şahidi Kız Öğrenci Yurdunda karantina altına alınacağı kararı alınmıştı.

Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Muğla'da ayrıca pozitif ya da temaslı kişileri takip için muhtarlar, azalar, site ve apartman yöneticileri de görevlendirildi. Aradan geçen iki hafta içerisinde izolasyon kurallarına uymadığı için yurtta kalanların sayısının arttığı gözlemlendi.

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