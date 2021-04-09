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Komşu kavgası kanlı bitti bir yaralı, bir tutuklu

’nın ilçesine bağlı İçmeler mahallesinde iki komşu arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, ruhsatsız slahı ile komşusunu ateş edip yaralayan şahıs ise tutuklandı.

Komşu kavgası kanlı bitti bir yaralı, bir tutuklu
İHA

09.04.2021, 19:30

Edinilen bilgiye göre; evinin dış cephesinin tadilatını yaptıran Burhan B. ile koşuları arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Burhan B. ruhsatsız silahı ile komşusu Mustafa .C yi yaraladı. Kasığından yaralanan Mustafa C. hastaneye kaldırıldı.

Polis tarafından el konulan olayda Burhan B. ruhsatsız ateşli silah bulundurmak ve ateşli silahla adam yaralamaktan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Burhan B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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