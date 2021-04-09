Komşularını kurşuna dizdi!

Muğla'da yaşayan baba ve oğlu, komşuları tarafından yol ortasında tüfekle vurularak öldürüldü. Zanlı ile baba-oğul arasında olaydan bir gün önce tartışma çıktığı, tarafların karşılıklı küfürleştiği öğrenildi. Kan donduran cinayet, Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy'de işlendi.

Akkaya köyünde yaşayan Menduh Demir, (35) bir süre önce Gökova'da ev satın aldı. Daha sonra Zeytinköy'de yaşayan Erol Atmaca da aynı yerden ev aldı ve ikili yazlık komşusu oldu.

'SENİ ÖLDÜRÜRÜM' TEHDİTİ

Taraflar arasında bir süre sonra komşuluktan kaynaklı sorunlar yaşanmaya başladı. Menduh Demir, önceki gün kendisini telefonla arayan Erol Atmaca (54) ile ortak kullanım alanı yüzünden tartışıp küfürleşti. Menduh Demir, Erol Atmaca'ya "Seni öldürürm" dedi. Atmaca da, "Gel öldür, bekliyoruz" karşılığını verdi. Konuşmalardan sonra Atmaca çevresinde bulunan ve konuşmalara şahit olan arkadaşlarına, "Bunlar bana kendilerini öldürtecek. Yarın birilerini öldürebilirim" diyerek ortadan kayboldu.

ÖNCE AYAKLARINDAN VURDU

Dün sabaha karşı Menduh Demir, Erol Atmaca'nın diğer evinin olduğu Zeytinköy'e giderek pusu kurdu ve beklemeye başladı. Bir süre sonra Erol Atmaca, oğlu Emre Yiğit Atmaca (29) ile birlikte evden çıkarak park halindeki otomobillerine doğru yürümeye başladı.

Bu sırada saklandığı yerden çıkan Menduh Demir, "Gel dedin geldim. Seni de oğlunu da yavaş yavaş öldüreceğim" dedikten sonra yanında getirdiği av tüfeğiyle baba ile oğlu önce ayaklarından vurdu. İkisinin de yere düşmesinin ardından bu sefer de başlarına ve göğüslerine toplam 16 kez ateş açtı. Kanlar içinde kalan baba-oğul olay yerinde can verdi

FERDİ YAVUZ