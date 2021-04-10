Çekilmeyen el freni karısının sonu oldu

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde el freni çekilmeyen kamyonet baraja düştü, sürücünün karısı hayatını kaybetti. Kaza, Seydikemer Yayla Patlangıç Mahallesi Ahat mevkiindeki Eşen Barajı'nda meydana geldi.

Ahmet Yanık (66) kullandığı 48 H 6334 plakalı kamyoneti, Eşen Barajı kenarına park etti. Yanık, el frenini çekmeden araçtan indikten sonra kamyonet hareket ederek baraja düştü. Kamyonet, içerisindeki Meryem Yanık (58) ile kısa sürede suya gömüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Talihsiz kadının cansız bedeni dalgıçlar tarafından çıkarılırken, Ahmet Yanık ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

■ MURAT YALÇIN