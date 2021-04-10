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Haberler Muğla Muğla'da durdurmaya çalıştığı traktörün altında kaldı

'da durdurmaya çalıştığı traktörün altında kaldı

’nın ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Şahan'ın cesedi Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Muğla'da durdurmaya çalıştığı traktörün altında kaldı

10.04.2021, 08:48

Bayır Mahallesi'nde Hüseyin Şahan (60), kullandığı 48 HJ 691 plakalı traktörden el frenini çekmeden indi.

Şahan, hareket eden traktörü durdurmaya çalıştığı sırada devrilmesi sonucu altında kaldı.

Yakınlarının haber vermesiyle kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Şahan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şahan'ın cesedi Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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