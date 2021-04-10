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Haberler Muğla Muğla’da tefecilik operasyonu

’da tefecilik operasyonu

Muğla’da tefecilik operasyonu

10.4.2021

MUĞLA'NIN Ula ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan üç şahıstan biri tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından 3 adres ve 8 araçta yapılan aramada 80 bin lira tutarında 11 senet, 2 tabanca, 1 av tüfeği ve 122 bin 625 TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden S.G. ve S.U. çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, C.K. tutuklandı.

■ FERDİ YAVUZ

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