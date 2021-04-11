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Haberler Muğla Horoz dövüşüne 120 bin lira ceza

Horoz dövüşüne 120 bin lira ceza

Horoz dövüşüne 120 bin lira ceza

11.4.2021

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, polis ekiplerince horoz dövüşü yapanlara yönelik düzenlenen baskında 20 kişiye 120 bin lira ceza verildi. Polis ekipleri, Karaçulha Mahallesi'nde bir binada horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan 20 kişi kovalamaca sonucu yakalandı. Horoz dövüştürdüğü tespit edilen kişilere 120 bin lira ceza uygulandı. El konulan 4 horoz, Fethiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi.

■ MURAT YALÇIN

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