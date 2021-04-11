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Haberler Muğla Katile yardım eden arkadaşı tutuklandı

Katile yardım eden arkadaşı tutuklandı

Katile yardım eden arkadaşı tutuklandı

11.4.2021

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde baba ve oğlunu öldürdükten sonra firar eden Memduh Demir'e yardım ettiği iddiası ile adliyeye sevk edilen arkadaşı Mehmet Demir tutuklandı. Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkiinde baba Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca evlerinin önünde ölü bulunmuştu. Cinayeti işlediği belirlenen Menduh Demir'i arama çalışmaları sürerken, kaçmasına yardım eden arkadaşı Mehmet Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ FERDİ YAVUZ

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