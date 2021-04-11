  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

'nın ilçesinde çıkan yangında yaklaşık bir hektar makilik alan zarar gördü.

Muğla'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
AA

11.04.2021, 17:15

Dodurga Mahallesi Seki mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeye sevk edilen Fethiye ve Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ile itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle güçlükle söndürülen yangında yaklaşık bir hektar makilik alan zarar gördü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.