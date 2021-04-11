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Muğla'da nesli tükenme tehlikesinde olan 'Karakulak' ölü bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Türkiye'de sayısı çok az olan ve nesli tükenme tehlikesinde olan 'Karakulak' (Caracal caracal) adıyla bilinen yabani kedi türü, çiftçi Yusuf Siper (30) tarafından ölü bulundu.