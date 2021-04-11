Pınar'ın ailesinin avukatı konuştu: Katilin iddiaları tamamen asılsız

MUĞLA'DA 16 Temmuz 2020 tarihinde, eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, dün basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Av. Rezan Epözdemir Katil zanlısı Cemal Metin Avcı

Epözdemir, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın soruşturmanın başından bugüne, 'haksız tahrik' indirimi alabilmek için iddialarda bulunduğunu belirterek, tamamının gerçekdışı çıktığını söyledi. Katil Cemal Metin Avcı el yazısı ile hazırladığı 6 sayfalık ifadesinde, davaya bakan savcı D.Y'nin, Pınar Gültekin ile ilişkisi olduğunu, savcı D.Y'nin, Pınar'ın düşük notları için okul dekanı ve hocalarıyla görüştüğü, bir süre sonra da bu ilişkiden dolayı Pınar Gültekin'e baskı yapmaya çalıştığını öne sürmüştü. Epözdemir, "Bir kadını, önce varile koyup sonra diri diri yakıp, üzerine beton dökülerek gerçekleştirilen bu vahşeti, hiç bir şey meşrulaştıramaz" dedi.