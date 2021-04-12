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Kaza yapan kurye şiparişi yetiştirsin diye kardeşini aradı

'nın ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motorlu kurye, şiparişi yetiştirmesi için kendisi gibi kurye olan kardeşini aradı, çevredekiler ve polisler büyük şaşkınlık yaşadı.

Kaza yapan kurye şiparişi yetiştirsin diye kardeşini aradı
İHA

12.04.2021, 11:08

Kaza, Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Mehmet Polatoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre direksiyon hakimiyetini kaybeden motorlu kurye kaza yaptı. Çiğköftecide çalıştığı öğrenilen K. D. isimli kurye yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kaza yapan motosikleti bulamayan polis ekipleri şaşkınlık yaşadı. Yaralı şahsın paketi yetiştirmesi için kendisi gibi kurye olan kardeşini aradığı, kardeşinin kazalı motosikleti alarak paketi götürdüğü öğrenildi. Yaralı kurye hastaneye kaldırıldı.

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