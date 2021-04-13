‘Boşaltın gitsin’

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin atık su arıtma tesisi rezaleti bitmiyor. CHP'li Osman Gürün yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, "Ben yaptım oldu" anlayışıyla dünyanın ve Türkiye'nin turizm merkezi olarak bilinen Fethiye, Milas ve Bodrum'da adeta çevre katliamı yapıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından milyonlar harcanarak yapılan atık su arıtma tesislerinin yetersizliği yüzünden kanalizasyon suları cennet koylara boşaltılıyor. Atık su arıtma tesisi rezaletine bir yenisi de Bodrum Gümüşlük'te eklendi. Turistik ve tarihi değerleri ile öne çıkan Gümüşlük Mahallesi Koyu'nda, atık su arıtma tesisinden denize bırakılan atık su, vatandaşları ve STK'ları isyan ettirdi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu, Bodrum Yarımadası'nın iki antik yerleşiminden biri olan Myndos'un sahiline atık su boşaltılmasına tepki gösterdi.

BU KATLİAM İLK DEĞİL

Muğla Büyükşehir Belediyesi, geçen yaz Bodrum Yalıkavak'ta yer alan hassas alana ihanet etmişti. Yalıkavak'ta bulunan arıtma tesisinin yetersiz kalması nedeniyle denize arıtılmadan pis su bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Bölgede Akdeniz foklarının yaşam alanları bulunduğu için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen Küdür Yarımadası'nda işlenen bu çevre katliamına tepkiler olmuştu. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Muğla Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (MUSKİ) bünyesinde bulunan Gümüşlük Atık Su Arıtma Tesisi, hem mavi bayraklı Gümüşlük sahilini hem de tarihi Antik Mynhdos Kenti'ni katlediyor. Gümüşlük sahiline gelen yabancı turistlerin koku ve kirlilikten dolayı kaçtıkları öğrenildi. Tarihi Antik Mynhdos Kenti Kalıntıları içerisindeki turizm köyü Gümüşlük'te üç mahallenin atık sularının toplandığı arıtma tesisinden arıtıldığı iddia edilerek Demirciler Deresi'ni bırakılması, oradan 900 metre sonra Gümüşlük Koyu Çayıraltı Plajı'ndan denize dökülmesini vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi.

PLAJIN İDAM FERMANI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu, Bodrum Yarımadası'nın iki antik yerleşiminden biri olan Myndos'un

sahiline atık su boşaltılmasına protesto ederek, yaptıkları basın açıklamasında, "Myndos'un, günde 2 bin m3 kapasiteyi kaldıramayan sahiline, 10 bin m3 /gün kapasiteli atık su arıtma tesisiyle 5 kat daha fazla atık su boşaltılması, Gümüşlük'ün bir zamanlar mavi bayraklı plajının idam fermanıdır" ifadeleri kullanıldı.

BÖYLE ARITMA OLMAZ

Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin arttırılmasının ardından dere aracılığı ile atık suların denize ulaştığını ve Gümüşlük koyunun aşırı kirlenerek denize girilemeyecek hale geldiği ve hastalıklara davetiye çıkarıldığı belirtildi. Basın açıklamasını okuyan TMMOB Bodrum İKK Temsilcisi Mehmet Kalyon, "Atık suların, tarihi ve Mavi Bayraklı Gümüşlük koyu-na boşaltılması Gümüşlük'ün idam fermanıdır, böyle arıtma böyle tesis olmaz, acilen bu yanlıştan dönül-melidir. Bodrum Yarımadası'nın iki antik yerleşiminden biri olan Myn-dos'un, günde 2,000 m3 kapasite-yi kaldıramayan sahiline, 10,000 m3/

gün kapasiteli atıksu arıtma tesisiyle 5 kat daha fazla atık su boşaltılmasının Gümüşlüğün bir zamanlar mavi bayraklı plajının idam fermanı olduğunu

belirterek " İleri arıtma tesisinin 1 TL/m3 işletme maliyetine karşılık, 6 TL/m3 işletme maliyeti olan membran sisteminin kullanılacak olması bir çözüm olmadığı gibi, günlük 50,000 TL, aylık 1,500,000 TL gibi izahı mümkün olmayan ek mali yük getirmektedir" diye konuştu.

Ferdi YAVUZ